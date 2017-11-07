В Киеве сгорел элитный автомобиль водителя экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского. Легковушка взорвался прямо посреди двора. Взрыв уничтожил всю заднюю часть автомобиля. Audi мгновенно вспыхнул и разгорелся с невиданной скоростью. В конце концов, огонь удалось потушить. К счастью, в тот момент у горящей легковушки прохожих не было. Однако очевидцы уверяют: раньше автомобиль во дворе не появлялся, поэтому понятия не имеют, кто хозяин дорогой иномарки.

Сам бывший министр сообщает в Фейсбук, что с ним все в порядке, пострадавших нет, и уверяет, что это машина его водителя. Сейчас идет расследование, рассматривают версии поджога и короткого замыкания.