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В Киеве сгорел элитный автомобиль водителя экс-министра

7 ноября 2017, 16:40
В Киеве сгорел элитный автомобиль водителя экс-министра

В Киеве сгорел элитный автомобиль водителя экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского. Легковушка взорвался прямо посреди двора. Взрыв уничтожил всю заднюю часть автомобиля. Audi мгновенно вспыхнул и разгорелся с невиданной скоростью. В конце концов, огонь удалось потушить. К счастью, в тот момент у горящей легковушки прохожих не было. Однако очевидцы уверяют: раньше автомобиль во дворе не появлялся, поэтому понятия не имеют, кто хозяин дорогой иномарки.

Сам бывший министр сообщает в Фейсбук, что с ним все в порядке, пострадавших нет, и уверяет, что это машина его водителя. Сейчас идет расследование, рассматривают версии поджога и короткого замыкания.

Пожары, свідок

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Я стесняюсь спросить, если это машина водителя, то какая уже у Пивоварского??)))
Хрюндель 07.11.2017, 17:39 ответить

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