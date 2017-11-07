Дело Манафорта грозит Трампу импичментом

Экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта оставили под домашним арестом. Вместе с бизнес-партнером Риком Гейтсом, он вынужден носить электронный браслет, и не имеет права на залог. Так решила судья Эмми Джексон после слушаний в Вашингтоне. Основное рассмотрение дела перенесли на декабрь.

Напомним, экс-полит консультант Трампа сдался американским властям 30 октября. Его обвиняют в отмывании денег и заговоре против США, в рамках расследования о вмешательстве России в американские выборы. Манафорту грозит 80 лет тюрьмы. А Трампу, если все-таки докажут, импичмент.