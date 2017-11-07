Харви Вайнштейна пожизненно исключили из Американской телеакадемии, которая вручает премию Эмми. Режиссер, которого обвинили в сексуальных домогательствах десятки актрис, после скандала, стал изгнанником Голливуда. Его уже выгнали из собственной кинокомпании, гильдии продюсеров и Британской академии кино и телевидения.

Вместе с Вайнштейном в специализированной клинике в Аризоне отмывает репутацию, и лечится от сексуальной зависимости, звезда «Карточного домика» Кевин Спейси. Месяц процедур для оскароносных пациентов стоит 36 тысяч долларов. Ранее реабилитацию там проходили Тайгер Вудс, Кейт Мосс и Селена Гомес.