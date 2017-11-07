Напомнить пароль | Регистрация
среда, 8 ноября 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Вайнштейна пожизненно исключили из Американской телеакадемии

7 ноября 2017, 20:45
Вайнштейна пожизненно исключили из Американской телеакадемии

Харви Вайнштейна пожизненно исключили из Американской телеакадемии, которая вручает премию Эмми. Режиссер, которого обвинили в сексуальных домогательствах десятки актрис, после скандала, стал изгнанником Голливуда. Его уже выгнали из собственной кинокомпании, гильдии продюсеров и Британской академии кино и телевидения.

Вместе с Вайнштейном в специализированной клинике в Аризоне отмывает репутацию, и лечится от сексуальной зависимости, звезда «Карточного домика» Кевин Спейси. Месяц процедур для оскароносных пациентов стоит 36 тысяч долларов. Ранее реабилитацию там проходили Тайгер Вудс, Кейт Мосс и Селена Гомес.

Общество, Покушения, свідок, Служебные преступления

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Правда жизни. Профессии.
Правда жизни. Профессии.
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab