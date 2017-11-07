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Чемпионка мира по пауэрлифтингу Наталья Кузнецова возвращается в спорт

7 ноября 2017, 21:10
Чемпионка мира по пауэрлифтингу Наталья Кузнецова возвращается в спорт

Ее лучшая подруга - штанга, а самое большое достижение - стальные мышцы. Чемпионка мира по пауэрлифтингу Наталья Кузнецова возвращается в спорт после травмы!

Она тренируется дважды в день, 5 раз в неделю. Рельефам и спортивной форме женщины завидуют мужчины. Обхват бицепса спортсменки, немного не дотягивает до идеальных параметров талии, около полуметра. 27-летняя женщина мастер спорта мирового класса по армлифтингу, становой тяги и бодибилдингу.

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