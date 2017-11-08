Следствие требует арестовать второго водителя Харьковской ДТП Геннадия Дронова

Ареста без права внесения залога потребует следствие в отношении водителя Фольксвагена Геннадия Дронова. Он является вторым подозреваемым в смертельном ДТП в Харькове, в котором погибли шесть человек. Об этом заявил начальник полиции Харьковской области Олег Бех.

После проведения ряда экспертиз следователи уверены, что Дронов тоже виноват в аварии. И говорят, что он нарушил правила дорожного движения по трем пунктам.