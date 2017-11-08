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Житель Черкасской области в местном магазине открыл наркоточку

8 ноября 2017, 13:39
Житель Черкасской области в местном магазине открыл наркоточку

Решил торговать не только хлебом, но и наркотиками. В Черкасской области продавец оборудовал в местном магазине наркоточку. Для дурмана 27-летний парень придумал специальное хранилище, в нем и нашли зелье. Каждый пакетик молодой человек продавал не менее 200 гривен.

В потайном убежище нашли амфетамина почти на 5 тысяч гривен. Наркотики изъяли и отдали на экспертизу. За распространение запрещенного зелья мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

 

 

Аферы, Здоровье, Наркотики, свідок

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