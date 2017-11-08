Пожар в центре столицы: на углу Владимирской и Жилянской горело четырёхэтажное здание

Пожар в центре столицы. На углу Владимирской и Жилянской горит четырёхэтажный дом, в нем ресторан и офисы. С пламенем борются более 80 спасателей. Перекрыты несколько прилегающих улиц.

Как рассказали чрезвычайники, загорелось в вентиляционной системе ресторана, расположенного на первом этаже. Сразу начали эвакуацию. Всех людей успели вывести, никто не пострадал. А вот укротить огонь - непросто.