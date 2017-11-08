Напомнить пароль | Регистрация
среда, 8 ноября 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Пожар в центре столицы: на углу Владимирской и Жилянской горело четырёхэтажное здание

8 ноября 2017, 15:53
Пожар в центре столицы: на углу Владимирской и Жилянской горело четырёхэтажное здание

Пожар в центре столицы. На углу Владимирской и Жилянской горит четырёхэтажный дом, в нем ресторан и офисы. С пламенем борются более 80 спасателей. Перекрыты несколько прилегающих улиц.

Как рассказали чрезвычайники, загорелось в вентиляционной системе ресторана, расположенного на первом этаже. Сразу начали эвакуацию. Всех людей успели вывести, никто не пострадал. А вот укротить огонь - непросто.

Здоровье, Пожары, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Служба расследований"
Сериал "Служба расследований"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab