В Запорожье задержали рэкетиров, которые угрожали убить человека

В Запорожской области правоохранители поймали двух вымогателей, которые угрожали убить местного бизнесмена. В Энергодаре преступники требовали от предпринимателя вернуть им вымышленный долг в 20 000 долларов, иначе поплатится жизнью. Кстати, это была уже вторая попытка рэкетиров обогатиться. Когда же мужчина отказался впервые, его жестоко избили. В конце концов, вымогателей задержали в момент получения денег.

Оба мужчины уже имели проблемы с законом. Открыто уголовное производство. Задержанным грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.