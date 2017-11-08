Напомнить пароль | Регистрация
среда, 8 ноября 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

В Запорожье задержали рэкетиров, которые угрожали убить человека

8 ноября 2017, 16:30
В Запорожье задержали рэкетиров, которые угрожали убить человека

В Запорожской области правоохранители поймали двух вымогателей, которые угрожали убить местного бизнесмена. В Энергодаре преступники требовали от предпринимателя вернуть им вымышленный долг в 20 000 долларов, иначе поплатится жизнью. Кстати, это была уже вторая попытка рэкетиров обогатиться. Когда же мужчина отказался впервые, его жестоко избили. В конце концов, вымогателей задержали в момент получения денег.

Оба мужчины уже имели проблемы с законом. Открыто уголовное производство. Задержанным грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

 

Аферы, Драки и насилие, Здоровье, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Служба расследований"
Сериал "Служба расследований"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab