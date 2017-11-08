В Киеве грабители жестоко убили мужчину в его квартире. На теле погибшего правоохранители обнаружили признаки издевательств! Руки и ноги 45-летнего хозяина связали скотчем и силовым проводом. Все тело в синяках и кровавых ушибах. Вероятно, преступники искали деньги и ценные вещи, ведь в доме полный беспорядок.

С ним несколько дней подряд пытались связаться мать и бывшая жена. И наконец, женщины решили наведаться к родственнику. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства бесчеловечного убийства и разыскивают преступников.