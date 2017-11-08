ДТП возле метро «Шулявская»: столкнулись 3 автомобиля, один человек погиб

Масштабное ДТП произошло в Киеве. Возле метро «Шулявская» столкнулись сразу 3 легковушки. При этом Хюндай и Рено буквально смяли между собой другое авто. Водитель последнего погиб на месте. Травмировалась и пассажирка этого транспортного средства. По предварительной информации полиции, аварию создал водитель Хюндай, который резко выскочил на встречную полосу. Он столкнулся сначала с одним автомобилем, а затем его отбросило на другой.

Рено, который ехал следом, не успел затормозить. Водитель Хюндай также пострадал. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Продолжаются следственные действия. Причины ДТП выясняются.