В Москве нашли мертвой единственную дочь Людмилы Гурченко Марию Королеву. Людмила Марковна родила ее в браке со сценаристом Борисом Андроникашвили. Родственники не сообщают, что стало причиной смерти дочери актрисы. Женщина потеряла сознание в подъезде дома, когда шла на прием к терапевту. О хронических болезнях вроде бы не было речи. После смерти Гурченко, муж и дочь через суд делили завещание.

И сама актриса судилась с дочерью за квартиру. Мария Королева не дожила нескольких дней до дня рождения матери. 12 ноября Людмиле Гурченко исполнилось бы 82. Сегодня вечером, в эфире одного из ток-шоу, дочь Гурченко должна была впервые в жизни встретиться с родственниками по отцовской линии.