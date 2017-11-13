Смертельное ДТП в Винницкой области

Неподалеку Немирова, столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка! Погиб один человек, еще двое травмированы. Уже известно, Форд Транзит пытался обогнать попутный Форд Мондео. Но водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с легковушкой. От удара микроавтобус отбросило на встречную полосу, прямо под колеса грузовика Вольво. А Форд Мондео налетел на ЗИЛ.

В этом масштабном месиве из машин - погибла пассажирка преклонного возраста Форда Транзит. Его же водителя и водителя Вольво - забрали в больницу с многочисленными ушибами. По факту смертельной аварии в полиции уже возбудили уголовное производство. Сейчас проводят экспертизы. Зачинщику ДТП теперь грозит до 8 лет за решеткой.