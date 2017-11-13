Ланос протаранил Ауди, который с пустым баком толкали к заправке

Жуткая авария под Киевом. Водитель Ланоса мчался Брест-Литовским шоссе и просто не увидел людей, которые толкали свою машину. Легковушка врезалась в несчастных, буквально вдавив их в металл.

Все произошло на оживленной трассе, водитель Ауди остановился у отбойника, так как закончилось топливо. Вместе с пассажирами он толкал авто до ближайшей заправки. И вдруг через минуту в них на большой скорости врезается Ланос! Машина вдавила людей в багажник Ауди!