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Ланос протаранил Ауди, который с пустым баком толкали к заправке

13 ноября 2017, 16:55
Ланос протаранил Ауди, который с пустым баком толкали к заправке

Жуткая авария под Киевом. Водитель Ланоса мчался Брест-Литовским шоссе и просто не увидел людей, которые толкали свою машину. Легковушка врезалась в несчастных, буквально вдавив их в металл.

Все произошло на оживленной трассе, водитель Ауди остановился у отбойника, так как закончилось топливо. Вместе с пассажирами он толкал авто до ближайшей заправки. И вдруг через минуту в них на большой скорости врезается Ланос! Машина вдавила людей в багажник Ауди!

ДТП, Здоровье, Несчастные случаи, свідок

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