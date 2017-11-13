19-летнего самоубийцу спасли херсонские патрульные

Патрульные спасли от смерти 19-летнего парня в Херсоне. Утром медики скорой уведомили полицию, что им позвонил неизвестный. Мол, парень требует, чтобы врачи приехали в заброшенный недострой. Иначе, он спрыгнет с восьмого этажа. Медики на место прибыли, а вот самоубийцу не нашли. Поэтому сообщили правоохранителям. Патрульные принялись искать анонима. Нашли, таки на восьмом этаже недостроя.

Молодой человек крепко спал в лифтовой шахте, прямо над обрывом. И проснувшись от шума, едва не сорвался вниз. Юношу удержали двое копов. Дождавшись подмогу, патрульные вытащили самоубийцу в безопасное место и передали медикам скорой.