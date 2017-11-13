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Елизавета Вторая уступила принцу Чарльзу свое место

13 ноября 2017, 20:00
Елизавета Вторая уступила принцу Чарльзу свое место

Елизавета Вторая уступила принцу Чарльзу свое место: наследник престола впервые возглавил траурную церемонию поминовения погибших в Первой мировой войне. Это можно расценить как постепенную передачу монарших полномочий. Ранее, в течение более шести десятилетий, этот ритуал выполняла сама Елизавета Вторая. Сейчас, 91-летняя Королева, впервые за годы своего царствования, наблюдала за процедурой с балкона, вместе со своим мужем принцем Филиппом.

В церемонии возложения венков к кенотафу, памятника Неизвестному Солдату также приняли участие: премьер-министр Тереза ​​Мэй и члены ее кабинета, бывшие премьер-министры, принцы Уильям и Гарри. К слову, Принц Чарльз одет в адмиральскую форму, уже в третий раз выполняет этот церемониал.

Мир, Общество, свідок

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