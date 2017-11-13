Серийного насильника задержали в Харьковской области

Серийного насильника задержали в городе Изюме, Харьковской области. За три часа извращенец надругался над двумя женщинами. Первую жертву, 21-летнюю девушку, подозреваемый подстерег в центре города. Угрожая ножом, он затащил несчастную в тупик за гаражами и изнасиловал. После надругательства, еще и отобрал у жертвы мобильный телефон.

Второе нападение маньяк совершил в другом районе, когда его уже усиленно разыскивали правоохранители. Извращенца застали буквально с поличным. Второй, 37-летней жертве, которая отчаянно сопротивлялась, отморозок успел порезать ножом лицо и руки.