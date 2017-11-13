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Джорджина Родригес родила дочь Криштиану Роналду

13 ноября 2017, 20:40
Джорджина Родригес родила дочь Криштиану Роналду

Криштиано Роналдо в четвертый раз стал отцом! У футболиста "Реала" и его девушки Джорджины Родригес родилась дочь. Счастливый отец рассказал о случившемся на своей странице в Инстаграм. Новорожденная Алана Мартина - четвертый ребенок в семье звездной пары.

Также спортсмен старшего сына Криштиано-младшего, и двойняшек, которых ему летом этого года родила суррогатная мать, особу которой до сих пор держат в секрете. Хотя при этом слухи о том, что Роналдо гей не утихают. Ему даже приписывали роман с марокканским кикбоксером Бадром Хари

 

Мир, Общество, свідок

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