Джорджина Родригес родила дочь Криштиану Роналду

Криштиано Роналдо в четвертый раз стал отцом! У футболиста "Реала" и его девушки Джорджины Родригес родилась дочь. Счастливый отец рассказал о случившемся на своей странице в Инстаграм. Новорожденная Алана Мартина - четвертый ребенок в семье звездной пары.

Также спортсмен старшего сына Криштиано-младшего, и двойняшек, которых ему летом этого года родила суррогатная мать, особу которой до сих пор держат в секрете. Хотя при этом слухи о том, что Роналдо гей не утихают. Ему даже приписывали роман с марокканским кикбоксером Бадром Хари