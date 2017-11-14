Жительница Львовской области выиграла суд у Нацполиции! Лилия Войнова обратилась в суд, потому что считала, что копы затягивают расследование аварии, в которой погибла ее мама. Женщина требовала 100 тысяч компенсации.

Лилия сейчас живет за границей. Но прощать государству свои проблемы не намерена. В страшной аварии, которая произошла на трассе Львов - Ивано-Франковск, женщина потеряла мать. Она ехала на пассажирском сиденье рядом с внуком, сыном Лилии. Жигули столкнулись с Ситроеном. Прошло уже полтора года, а следствие до сих пор не выяснило виновного.