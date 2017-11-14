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Преподавателя-сутенера задержали правоохранители Николаева

14 ноября 2017, 12:00
Преподавателя-сутенера задержали правоохранители Николаева

Опасного преподавателя хореографии задержали правоохранители Николаева! Мужчина учил девушек танцевать. А потом продавал за границу в сексуальное рабство! Для продажи выбирал исключительно худощавых студенток в возрасте от 19 до 34 лет. А работал сутенер по классической схеме, обещал девушкам головокружительную карьеру танцовщиц в Турции и высокий заработок! Расходы на оформление документов брал на себя.

Когда же бедные пленницы становились проститутками, получал за каждую неделю их работы сотни долларов. Правоохранители наблюдали за деятельностью преступника еще с марта. Пока не собрали достаточно доказательств, чтобы задержать сутенера. Теперь ему грозит до 12 лет заключения.

Здоровье, свідок, Торговля людьми

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