Преподавателя-сутенера задержали правоохранители Николаева

Опасного преподавателя хореографии задержали правоохранители Николаева! Мужчина учил девушек танцевать. А потом продавал за границу в сексуальное рабство! Для продажи выбирал исключительно худощавых студенток в возрасте от 19 до 34 лет. А работал сутенер по классической схеме, обещал девушкам головокружительную карьеру танцовщиц в Турции и высокий заработок! Расходы на оформление документов брал на себя.

Когда же бедные пленницы становились проститутками, получал за каждую неделю их работы сотни долларов. Правоохранители наблюдали за деятельностью преступника еще с марта. Пока не собрали достаточно доказательств, чтобы задержать сутенера. Теперь ему грозит до 12 лет заключения.