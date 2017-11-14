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В Сумах пьяный полицейский протаранил патрульный автомобиль

14 ноября 2017, 13:00
В Сумах пьяный полицейский протаранил патрульный автомобиль

В Сумах пьяный полицейский протаранил патрульный автомобиль. В полночь милиционер за рулем своего Mitsubishi, на немалой скорости не вписался в поворот и влетел в припаркованный полицейский Приус. После этого еще и отскочил на бетонный отбойник. Нарушитель получил лишь незначительные травмы.

Медики осмотрели его на месте. А вот проходить тест на содержание алкоголя в крови, офицер отказался. В главном управлении Нацполиции, поступок подчиненного пока не комментируют.

ДТП, свідок, Служебные преступления

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