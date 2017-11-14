В аварии в Днепре погибла женщина

В кровавой ДТП в Днепре погибла пожилая женщина, еще четыре человека получили тяжелые травмы. Две иномарки столкнулись прямо средь бела дня, на оживленном перекрестке. От удара, легковушки разлетелись в разные стороны, и очень смялись.

В полиции отмечают: для того чтобы определить виновника этой страшной аварии, потребуется как минимум месяц. Именно столько продлятся экспертизы. У копов есть информация, что оба водителя могли нарушить правила дорожного движения.