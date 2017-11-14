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В Киеве выбирают меру пресечения работнику МВД, который совершил смертельное ДТП

14 ноября 2017, 15:49
В Киеве выбирают меру пресечения работнику МВД, который совершил смертельное ДТП

Сегодня в Киеве будут избирать меру пресечения Владимиру Найде, работнику МВД, который накануне устроил смертельное ДТП. Его внедорожник выехал на встречную полосу, где протаранил Mitsubishi, эту машину отбросило на другую легковушку. 62-летний пассажир Mitsubishi погиб на месте, а его водитель с переломами ног попал в реанимацию.

Свидетели страшной аварии уверяют, что водитель Мазды, сотрудник столичного сервисного центра МВД №3, это бывшие МРЭО, был пьян! Он закрылся в своем автомобиле и отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови. Руководство МВД заверило, что их коллега будет отвечать по всей строгости закона, а ему, кстати, грозит до восьми лет тюрьмы. А прокуратура будет просить арест Найде.

ДТП, Здоров'я, свідок

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