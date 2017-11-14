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Джона Траволту обвинили в сексуальных домогательствах

14 ноября 2017, 17:24
Джона Траволту обвинили в сексуальных домогательствах

В сексуальных домогательствах обвинили звезду "Криминального чтива" и "Без лица" 63-летнего Джона Траволту! Так, массажист, который скрывает свое имя, рассказал, что актер пытался его соблазнить. По словам мужчины, инцидент произошел еще 17 лет назад в Калифорнии. Вроде бы, во время сеанса, Траволта попросил тогда еще 21-летнего юношу помять ему ягодицы и сказал, что он возбуждает его. После этого они вместе пошли в сауну, где уже сам голливудский актер стал массажистом. Он залез парню под полотенце и начал растирать бедра и ягодицы.

Почему-то мужчина сейчас не говорит, почему тогда не прекратил ухаживаний. В сексуальных домогательствах Джона Траволту обвиняют не впервые. 5 лет назад сразу два массажиста рассказали, что он призывал их к интиму. А потом, пилот американской авиакомпании заявил, что у него с актером был шестилетний роман.

свідок, Світ, Секс і почуття

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