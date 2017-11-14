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Священника-сутенера осудили в Белоруссии

14 ноября 2017, 17:54
Священника-сутенера осудили в Белоруссии

Священника-сутенера осудили в Белоруссии. Николай Киреев, которого прихожане называют самым честным и добрым человеком, пытался вывезти нескольких женщин в Россию, чтобы продать их в сексуальное рабство!

По версии следствия, Киреев в интернете склонял женщин к проституции. В деле есть еще одна фигурантка, уже осуждена на пять лет 19-летняя гражданка Таджикистана. Она говорит, что вербовала девушек по указанию батюшки. И узнала в нем своего руководителя-сутенера.

Афери, Здоров'я, свідок, Службові злочини, Суспільство

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