Священника-сутенера осудили в Белоруссии. Николай Киреев, которого прихожане называют самым честным и добрым человеком, пытался вывезти нескольких женщин в Россию, чтобы продать их в сексуальное рабство!

По версии следствия, Киреев в интернете склонял женщин к проституции. В деле есть еще одна фигурантка, уже осуждена на пять лет 19-летняя гражданка Таджикистана. Она говорит, что вербовала девушек по указанию батюшки. И узнала в нем своего руководителя-сутенера.