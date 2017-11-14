В Италии начался сезон сбора белых трюфелей

Сезон сбора трюфелей начался на севере Италии. Регион Пьемонт известный самыми дорогими, белыми трюфелями, которые в отличие от черных, не растут на плантациях. Деликатесный гриб собирают здесь ежегодно до конца января. Впрочем, искатели говорят, что белых трюфелей за последние 25 лет уменьшилось на треть из-за засухи и сильных ветров.

Поэтому сейчас найти деликатес, который стоит почти сто тысяч долларов только за 850 граммов, большая удача. Помогают в этом обученные собаки. Их порода в этом деле - неважна. Главное - хороший нюх. Цены на белые трюфели, которые растут только в нескольких регионах Италии и Франции, в этом году достигли рекордного уровня.