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Детали ДТП с участием пьяного сотрудника МВД Владимира Найды

15 ноября 2017, 11:02
Детали ДТП с участием пьяного сотрудника МВД Владимира Найды

Сегодня сотруднику МВД, Владимиру Найде, который на днях совершил смертельное ДТП, должны избрать меру пресечения. Водителю Мазды, который под градусом, грубо нарушил правила дорожного движения, протаранил автомобиль, грозит до восьми лет тюрьмы.

В аварии погиб пенсионер, за жизнь еще одного человека сейчас борются врачи. Сам же Найда пытался скрыться с места аварии, впрочем, ему помешали. Сотрудничать со следствием он отказывается.

ДТП, Здоров'я, свідок

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