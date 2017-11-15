Буша-старшего обвиняют в сексуальных домогательствах

И снова сексуальные домогательства. Теперь уже обвиняют в этом Буша-старшего. Дочь экс-сотрудника ЦРУ Рослин Корриґан рассказала, что Джордж Буш-старший касался ее во время фотосессии, когда девочке было 16. Как пишет издание Тайм, все произошло в 2003 году. На тот момент Бушу было уже 79! В ответ на эти обвинения, экс-президент извинился перед всеми, кого мог обидеть. Следует отметить, что ранее пять женщин рассказали о домогательствах Буша-старшего. Первой с обвинениями выступила актриса Хизер Линд. По ее словам, дедушка позарился на ее зад также во время фотосессии. При этом сидел уже в инвалидной коляске.