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Буша-старшего обвиняют в сексуальных домогательствах

15 ноября 2017, 12:07
Буша-старшего обвиняют в сексуальных домогательствах

И снова сексуальные  домогательства. Теперь уже обвиняют в этом Буша-старшего. Дочь экс-сотрудника ЦРУ Рослин Корриґан рассказала, что Джордж Буш-старший касался ее во время фотосессии, когда девочке было 16. Как пишет издание Тайм, все произошло в 2003 году. На тот момент Бушу было уже 79! В ответ на эти обвинения, экс-президент извинился перед всеми, кого мог обидеть. Следует отметить, что ранее пять женщин рассказали о домогательствах Буша-старшего. Первой с обвинениями выступила актриса Хизер Линд. По ее словам, дедушка позарился на ее зад  также во время фотосессии. При этом сидел уже в инвалидной коляске.

Здоров'я, Політика, свідок, Суспільство

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