Литва хочет конфисковать автомобили, ввезенные в Украину

И ошеломляющая новость для владельцев машин с евро-регистрацией. Автомобили, ввезенные из Литвы в Украину, могут конфисковать! Таким образом, руководители прибалтийской страны, хотят наказать автомобилистов за нарушение законодательства. Эту информацию обнародовало литовское издание бизнес-новостей. Сейчас в Украине почти 60 тысяч машин с литовской регистрацией.

Самая популярная схема вывоза транспорта - это когда украинцы становятся водителями литовских компаний. Но при этом налогов в бюджет этого государства не платят. А за обход налогового законодательства в Литве предусмотрено жесткое наказание. Владельцев машин могут обвинить сразу по трем статьям уголовного кодекса: растрата средств предприятия, неуплата налогов и массовый наем нелегальных работников на работу. Поэтому, при выезде из Украины в Европу авто с литовскими номерами могут конфисковать. Задерживать и забирать машины смогут и представители правоохранительных органов Украины, если получат с Литвы данные на нарушителя.