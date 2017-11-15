Напомнить пароль | Регистрация
среда, 15 ноября 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Литва хочет конфисковать автомобили, ввезенные в Украину

15 ноября 2017, 12:38
Литва хочет конфисковать автомобили, ввезенные в Украину

И ошеломляющая новость для владельцев машин с евро-регистрацией. Автомобили, ввезенные из Литвы в Украину, могут конфисковать! Таким образом, руководители прибалтийской страны, хотят наказать автомобилистов за нарушение законодательства. Эту информацию обнародовало литовское издание бизнес-новостей. Сейчас в Украине почти 60 тысяч машин с литовской регистрацией.

Самая популярная схема вывоза транспорта - это когда украинцы становятся водителями литовских компаний. Но при этом налогов в бюджет этого государства не платят. А за обход налогового законодательства в Литве предусмотрено жесткое наказание. Владельцев машин могут обвинить сразу по трем статьям уголовного кодекса: растрата средств предприятия, неуплата налогов и массовый наем нелегальных работников на работу. Поэтому, при выезде из Украины в Европу авто с литовскими номерами могут конфисковать. Задерживать и забирать машины смогут и представители правоохранительных органов Украины, если получат с Литвы данные на нарушителя.

Інше, Афери, Контрабанда, свідок, Суспільство

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код
Щас такое начнется!!
pastor1950 15.11.2017, 13:03 ответить
Бред!!!
Александр 15.11.2017, 12:47 ответить

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Страх в твоем доме"
Сериал "Страх в твоем доме"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab