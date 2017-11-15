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В Полтавской области родственники разыскивают 74-летнюю Любовь Коломиец.

15 ноября 2017, 14:47
В Полтавской области родственники разыскивают 74-летнюю Любовь Коломиец.

А сейчас просим вашего внимания, в Полтавской области родственники разыскивают 74-летнюю Любовь Коломиец. Пенсионерка еще 5 октября вышла из дома и не вернулась. Ее рост около метр шестьдесят. Средней полноты. Волосы короткие, светлые. На лице с правой стороны возле уха большая родинка. Была одета в красную куртку, брюки и серые кроссовки.

Страдает потерей памяти. Всех, кто может знать о местонахождении женщины - просьба звонить по телефонам: (0532) 51-76-03, (0532) 59-91-42 или 102

Допоможіть знайти, свідок

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