А сейчас просим вашего внимания, в Полтавской области родственники разыскивают 74-летнюю Любовь Коломиец. Пенсионерка еще 5 октября вышла из дома и не вернулась. Ее рост около метр шестьдесят. Средней полноты. Волосы короткие, светлые. На лице с правой стороны возле уха большая родинка. Была одета в красную куртку, брюки и серые кроссовки.

Страдает потерей памяти. Всех, кто может знать о местонахождении женщины - просьба звонить по телефонам: (0532) 51-76-03, (0532) 59-91-42 или 102