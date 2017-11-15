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Новая выходка эпатажной Коко Остин потрясла общественность

15 ноября 2017, 15:48
Новая выходка эпатажной Коко Остин потрясла общественность

Эпатажная американская модель и актриса Коко Остин снова потрясла странной выходкой! Когда она прогуливалась по улицам Нью-Йорка вместе с двухлетней дочкой Шанель, перед ней пылесосили дорогу! Коко вся в розовом и шагу не ступала, пока ее помощник не уберет всю грязь!

38-летняя жена рэпера Айс-ти, улыбкой отвечала на удивленные взгляды простых прохожих. Коко, бывшая модель Плейбоя, любит выкладывать в интернет пикантные фото своих прелестей. Как-то даже обнажила грудь прямо на улице.

Курйози, свідок, Суспільство

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вибачайте але коммент стандартний! "ябейвдул"
Попкорн 15.11.2017, 16:27 ответить

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