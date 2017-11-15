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Разбился пассажирский самолет с семью людьми на борту в России

15 ноября 2017, 16:39
Разбился пассажирский самолет с семью людьми на борту в России

В России разбился пассажирский самолет с семью людьми на борту. Невероятно, но выжил в авиакатастрофе лишь трехлетний ребенок. Девочку с травмами госпитализировали врачи, говорят, что ее состояние тяжелое, но стабильное. Девочка летела к бабушке. В самолете за ней ухаживала учительница, с которой договорилась мама ребенка.

Легкомоторный Л-410 следовал из Хабаровска в поселок Нелькан, в северной части края. Местные жители видели, как борт уже заходил на посадку, вдруг начал терять высоту и упал в лесу в километре от взлетно-посадочной полосы. Причины катастрофы пока не известны. Главные же версии - это отказ техники и ошибка пилотов.

Здоров'я, Катастрофи, свідок

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