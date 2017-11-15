Пьяный водитель рассекал по ночному Киеву, снося все на своем пути

По тротуару как по шоссе - проехался ночью пьяный неадекват в Киеве. Парень не справился с управлением и вылетел на пешеходную зону. На полном ходу разбил клумбу, и дальше помчался сносить все на своем пути.

Когда же остановился, был очень удивлен, что помял машину и потерял номерной знак. Полицейским водитель показывал техпаспорт на транспорт на имя своей жены, и уверял, что именно она была за рулем. Хотя свидетели говорят, что в машине юноша вообще ехал сам.