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Пьяный водитель рассекал по ночному Киеву, снося все на своем пути

15 ноября 2017, 17:38
Пьяный водитель рассекал по ночному Киеву, снося все на своем пути

По тротуару как по шоссе - проехался ночью пьяный неадекват в Киеве. Парень не справился с управлением и вылетел на пешеходную зону. На полном ходу разбил клумбу, и дальше помчался сносить все на своем пути.

Когда же остановился, был очень удивлен, что помял машину и потерял номерной знак. Полицейским водитель показывал техпаспорт на транспорт на имя своей жены, и уверял, что именно она была за рулем. Хотя свидетели говорят, что в машине юноша вообще ехал сам.

ДТП, свідок

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