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Целая семья пострадала в аварии в Мариуполе

15 ноября 2017, 18:28
Целая семья пострадала в аварии в Мариуполе

Масштабная ДТП в Мариуполе отправила на больничные койки целую семью. Участниками аварии стали сразу три легковушки и маршрутка. Водитель ВАЗа хотел перестроиться в другую полосу, но не включил поворот, поэтому его маневра не ожидал водитель Чери. Легковушки столкнулись, Чери отбросило на автобус, а ВАЗ - перевернулся!

Из салона машины вылетела музыкальная колонка и попала в стекло «копейки», которая проезжала мимо. Во время ДТП пострадали люди с Чери - это муж, жена и двое их детей. Сейчас они под наблюдением врачей. В салоне маршрутки ехали аж два десятка человек, но ни одному пассажиру медицинская помощь не понадобилась.

ДТП, Здоров'я, свідок

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