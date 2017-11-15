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Чупакабра убила более 40 кролей во Львовской области

15 ноября 2017, 18:03
Чупакабра убила более 40 кролей во Львовской области

Людей в Львовской области напугала чупакабра! Неизвестный загадочный зверь, который приходит только ночью, убил четыре десятка кроликов! Чудовище животных не ест, а только прокусывает им шеи и выпивает кровь. Тела складывает аккуратными рядами. Местные жители, которые видели чупакабру, говорят, что он похож на собаку или кенгуру, впрочем, без шерсти, и имеет длинную лисью морду.

Люди предполагают, что этот чудовище-мутант, скрывается в лесу. Впрочем, есть и такие, которые считают его генетической разработкой политиков, чтобы напугать народ! Жители живут в страхе и боятся вечером выходить из дома. Поэтому местные чиновники уже созывают охотников, чтобы устроить облаву на чупакабру.

Нещасні випадки, свідок, Суспільство

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