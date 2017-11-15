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Стюард авиакомпании стал звездой интернета

15 ноября 2017, 19:28
Стюард авиакомпании стал звездой интернета

Если бы существовала премия "Самый обаятельный стюард", ее наверняка бы получил Николас Демрер. Мужчина на рейсе в Лас-Вегас устроил настоящее шоу. Обязательную, но довольно скучную инструкцию по безопасности бортпроводник передал со всей возможной сексуальностью! Перестали нервничать перед полетом, пожалуй, даже те, кто очень боится летать!

Каждый пункт инструкции, пассажиры встречали смехом и бурными овациями! Руководство авиакомпании, в которой работает Николас Демрер, поблагодарило парня за усердную работу. И заявили, что он теперь их звезда!

Інше, Курйози, свідок, Суспільство

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