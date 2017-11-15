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У мужчины вырвали сумку с 3,5 миллионами гривен у автосалона в Киеве

15 ноября 2017, 19:48
У мужчины вырвали сумку с 3,5 миллионами гривен у автосалона в Киеве

В Киеве средь бела дня ограбили супругов. Злоумышленники украли сумку с тремя с половиной миллионами гривен! Грабители следили за парой. И только те с деньгами приехали в автосалон покупать машину, напали на них! Мужчине сломали руку. Наставив на испуганных людей оружие, забрали сумку с наличными и скрылись. Но уже через час их задержали.

У преступников нашли украденные деньги, но из трех с половиной миллионов гривен осталось только 140 тысяч. Также нашли оружие, балаклавы и мобильные телефоны. В арсенале банды были несколько разных машин. Воров подозревают еще в десяти разбойных нападениях!

Пограбування, свідок

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