В Киеве задержали мужчину, который закопал тело жены в лесу

В Киеве задержали мужчину, который тайком закопал тело жены в лесу. Неизвестного издалека увидели люди, когда он нес труп, и вызвали полицейских. На указанное место прибыли патрульные, следственно-оперативная группа, кинологи со служебными собаками, а также спасатели. На тот момент уже не смогли найти ни мужчину, ни тело.

Специалисты тщательно обследовали территорию вокруг частных домов, водолазы, проверяли водоем. Вскоре вычислили подозреваемого - это 47-летний житель Бердичева. Он показал место, где похоронил жену. И уверяет, что ее не убивал. Они вместе работали на стройке, а жили в вагончике. 24-летняя женщина в последнее время очень сильно болела, но врачей они не вызывали. Возможно потому, что не было денег. Придя с работы, мужчина якобы увидел, что девушка мертва. Поэтому вынес тело и закопал его у озера.