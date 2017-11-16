Громкий скандал в Одессе: директор лагеря "Виктория" вышел на волю

Громкий скандал в Одессе: директор лагеря "Виктория", в котором заживо сгорели трое детей, вышел на волю. Это резонансное решение шокировало не только родителей пострадавших. Люди уверены, теперь мужчина может скрыться от правосудия.

Решение Приморского суда Одессы стало настоящим шоком. Бывшему директору детского лагеря «Виктория», который два месяца уже отсидел в СИЗО без права внесения залога, должны продлить срок пребывания под стражей еще на 60 суток. Но вдруг во время заседания судья сообщил: Петрос Саркисян может выйти на свободу под залог в 128 тысяч гривен. Это решение поразило даже прокуроров.