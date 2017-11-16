Если вы совершили ДТП - не убегайте, вас все равно найдут

Даже не пытайтесь бежать, если совершили ДТП! Потому что для профессиональных экспертов, хватит даже небольшого обломка от бампера, чтобы установить автомобиль нарушителя! Мало того, они постоянно совершенствуют свои навыки.

Это кадры трагического ДТП в Винницкой области, которое произошло еще в апреле этого года. В полночь, неизвестная машина сбила насмерть 51-летнего велосипедиста. Нарушитель с места происшествия скрылся. Его искали целых два месяца. И вот, наконец, нашли - это 39-летний житель города Гниванни.