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Военные захватили власть в Зимбабве: диктатора Роберта Мугабе арестовали

16 ноября 2017, 14:35
Военные захватили власть в Зимбабве: диктатора Роберта Мугабе арестовали

Военные захватили власть в Зимбабве. Диктатора Роберта Мугабе, который правил страной 37 лет подряд, арестовали. Под стражей и его эпатажная жена. Пара устраивала роскошные вечеринки, когда население буквально умирало от голода, а инфляция зашкаливала.

Именно свою жену Грейс, которая моложе Мугабе на 40 лет, он думал после себя посадить в президентское кресло. Поэтому отстранил от власти вице-президента Эммерсон Мнангагву, по прозвищу Крокодил, популярного у военных. Это и вызвало бунт.

Афери, свідок, Службові злочини, Суспільство

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