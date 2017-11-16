Военные захватили власть в Зимбабве: диктатора Роберта Мугабе арестовали

Военные захватили власть в Зимбабве. Диктатора Роберта Мугабе, который правил страной 37 лет подряд, арестовали. Под стражей и его эпатажная жена. Пара устраивала роскошные вечеринки, когда население буквально умирало от голода, а инфляция зашкаливала.

Именно свою жену Грейс, которая моложе Мугабе на 40 лет, он думал после себя посадить в президентское кресло. Поэтому отстранил от власти вице-президента Эммерсон Мнангагву, по прозвищу Крокодил, популярного у военных. Это и вызвало бунт.