На мине подорвались патрульные под Мариуполем. Один полицейский погиб, еще двое с тяжелыми ранами в больнице. Экипаж группы реагирования, ехал на вызов о незаконной вырубке леса, неподалеку прифронтового поселка Талаковка. На сельской дороге патрульные наехали на противотанковую мину. От взрыва служебный автомобиль буквально раскурочило!

На своей странице, глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что накануне боеприпаса там не было, военные свободно передвигались по этому участку. Сейчас же взрывотехники нашли здесь еще одну замаскированную мину. Правоохранители расценивают инцидент, как террористический акт. Продолжаются поиски подрывников.