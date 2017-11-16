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Клофелинщика задержали в Киеве

16 ноября 2017, 17:20
Клофелинщика задержали в Киеве

Клофелинщика задержали в столице, 34-летний харьковчанин больше года грабил людей, а одна его жертва даже умерла! Знакомства злоумышленник заводил у станций метро и на автовокзале. Начинал непринужденный разговор, угощал кофе, в который и подсыпал сильное медицинское вещество.

Ждал, пока заснет, а потом обворовывал. Забирал все, деньги, драгоценности, гаджеты и даже одежду. Вычислили дерзкого клофелинщика, когда просматривали камеры наблюдения. Во время задержания у него изъяли чужой мобильный телефон и препарат. Уже доказали причастность грабителя к шести эпизодам. Один из которых даже смертельный. Экспертам удалось выяснить, что мужчина умер от большой дозы клофелина, которую ему подсыпал именно этот харьковчанин. Полицейские уверены, что жертв гораздо больше.

Афери, Здоров'я, Пограбування, свідок

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