Клофелинщика задержали в Киеве

Клофелинщика задержали в столице, 34-летний харьковчанин больше года грабил людей, а одна его жертва даже умерла! Знакомства злоумышленник заводил у станций метро и на автовокзале. Начинал непринужденный разговор, угощал кофе, в который и подсыпал сильное медицинское вещество.

Ждал, пока заснет, а потом обворовывал. Забирал все, деньги, драгоценности, гаджеты и даже одежду. Вычислили дерзкого клофелинщика, когда просматривали камеры наблюдения. Во время задержания у него изъяли чужой мобильный телефон и препарат. Уже доказали причастность грабителя к шести эпизодам. Один из которых даже смертельный. Экспертам удалось выяснить, что мужчина умер от большой дозы клофелина, которую ему подсыпал именно этот харьковчанин. Полицейские уверены, что жертв гораздо больше.