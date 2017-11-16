В ДТП на Волыни погибли председатель Шацкого поселкового совета Сергей Винничук и жительница поселка Любовь Маригода, еще два человека в больнице. Лесовоз буквально раздавил легковушку Мерседес.

Авария произошла вечером на трассе Луцк-Ковель. Легковушка врезалась в грузовик, который двигался в попутном направлении. Что именно вызвало смертельное ДТП выясняют следователи. 16-17 ноября в Шацком районе объявили траур.