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В ДТП на Волыни погибли председатель Шацкого поселкового совета

16 ноября 2017, 18:20
В ДТП на Волыни погибли председатель Шацкого поселкового совета

В ДТП на Волыни погибли председатель Шацкого поселкового совета Сергей Винничук и жительница поселка Любовь Маригода, еще два человека в больнице. Лесовоз буквально раздавил легковушку Мерседес.

Авария произошла вечером на трассе Луцк-Ковель. Легковушка врезалась в грузовик, который двигался в попутном направлении. Что именно вызвало смертельное ДТП выясняют следователи. 16-17 ноября в Шацком районе объявили траур.

ДТП, Здоров'я, свідок

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