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Бэтмен уже не тот: Кристиан Бэйл изменился до неузнаваемости

16 ноября 2017, 18:50
Бэтмен уже не тот: Кристиан Бэйл изменился до неузнаваемости

Бэтмен Кристиан Бэйл изменился до неузнаваемости! Если раньше голливудский актер имел атлетическую фигуру, то теперь весит больше центнера! И сейчас, скорее похож на толстого мужчину неопределенного возраста. На самом деле, такого эффекта и стремится Бейл. Вес актер набрал ради роли в фильме Бексит, в котором он сыграет вице-президента США Дика Чейни.

Помогли поправиться мужчине большое количество пирогов. К слову, эксперименты с весом Кристиан Бэйл устраивает не впервые. Так для роли в фильме "Афера по-американски" он также толстел, а вот для фильма "Машинист", наоборот, похудел до 55 килограммов!

Інше, Здоров'я, Курйози, свідок, Світ, Суспільство

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