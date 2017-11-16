Бэтмен уже не тот: Кристиан Бэйл изменился до неузнаваемости

Бэтмен Кристиан Бэйл изменился до неузнаваемости! Если раньше голливудский актер имел атлетическую фигуру, то теперь весит больше центнера! И сейчас, скорее похож на толстого мужчину неопределенного возраста. На самом деле, такого эффекта и стремится Бейл. Вес актер набрал ради роли в фильме Бексит, в котором он сыграет вице-президента США Дика Чейни.

Помогли поправиться мужчине большое количество пирогов. К слову, эксперименты с весом Кристиан Бэйл устраивает не впервые. Так для роли в фильме "Афера по-американски" он также толстел, а вот для фильма "Машинист", наоборот, похудел до 55 килограммов!