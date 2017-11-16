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Картину да Винчи "Спаситель мира" продали за 450 миллионов долларов

16 ноября 2017, 19:20
Картину да Винчи "Спаситель мира" продали за 450 миллионов долларов

Новый рекорд в мире искусства: за 450 миллионов долларов, на аукционе Кристис в Нью-Йорке, продали картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира". Стартовая цена полотна была вчетверо меньше. Шедевр принадлежал российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. В 2013 году он купил его за 127 миллионов долларов.

Картину с изображением Иисуса Христа, да Винчи нарисовал в эпоху Возрождения, примерно в тысяча пятисотом году. К началу двадцатого века, ее считали утраченной, а затем внезапно нашли, поврежденной в частной коллекции, долго реставрировали. Этот шедевр великого художника, один из менее чем двадцати, которые сохранились до наших дней, и единственный в частных коллекциях. Имени нового владельца картины, который выложил за нее почти полмиллиарда долларов, не называют. Ранее же дорогим предметом, проданным с молотка, было полотно Пикассо «Женщины Алжира", которое купили за 179 миллионов долларов.

культура, свідок, Світ, Суспільство

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