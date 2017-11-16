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Российскому олигарху светит пожизненное заключение

16 ноября 2017, 19:50
Российскому олигарху светит пожизненное заключение

Громкий арест в России! Там, за убийство, по меньшей мере, восьми человек, заочно арестовали бывшего миллиардера, а теперь банкрота Тельмана Исмаилова. Известного бизнесмена уже объявили в международный розыск. Ему грозит пожизненное заключение.

Еще два года назад Тельман Исмаилов входил в список двухсот самых богатых россиян, его состояние оценивали в 600 миллионов долларов. Но потом обанкротился. И за это начал мстить, говорят следователи.

 

Афери, Вбивства, Здоров'я, свідок

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