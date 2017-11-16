Напомнить пароль | Регистрация
четверг, 16 ноября 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Подпольный цех по обработке янтаря разоблачили в Ровно

16 ноября 2017, 20:20
Подпольный цех по обработке янтаря разоблачили в Ровно

Подпольный цех по обработке янтаря разоблачили в Ровно. Солнечного камня здесь более чем на триста тысяч долларов. Местные женщины изготавливали из ценной смолы украшения, картины и статуэтки. Откуда им привозили янтарь и куда потом шли изделия, пока не известно. Полицейские изъяли 260 готовых изделий и более 150 килограммов необработанного камня.

Организовал незаконный бизнес гражданин Турции. Никаких документов на эту деятельность, иностранец не предоставил, кроме разрешения от правительства на переработку драгоценных металлов, но вероятно, и он подделка.

Афери, Контрабанда, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "CSI: Лас-Вегас - 13"
Сериал "CSI: Лас-Вегас - 13"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab