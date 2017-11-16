Подпольный цех по обработке янтаря разоблачили в Ровно. Солнечного камня здесь более чем на триста тысяч долларов. Местные женщины изготавливали из ценной смолы украшения, картины и статуэтки. Откуда им привозили янтарь и куда потом шли изделия, пока не известно. Полицейские изъяли 260 готовых изделий и более 150 килограммов необработанного камня.

Организовал незаконный бизнес гражданин Турции. Никаких документов на эту деятельность, иностранец не предоставил, кроме разрешения от правительства на переработку драгоценных металлов, но вероятно, и он подделка.