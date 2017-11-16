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В Антверпене презентовали самый большой в мире алмаз

16 ноября 2017, 20:50
В Антверпене презентовали самый большой в мире алмаз

В бельгийском Антверпене публике показали один из крупнейших в мире необработанных алмазов. Драгоценный камень на 709 карат добыли в Сьерра-Леоне.

Его назвали "Мирный алмаз" вопреки печально "кровавым". Так именовали африканские камни, потому что во время гражданской войны их меняли на оружие. С самого большой в мире алмазной ярмарки драгоценность повезут в США, где  продадут на аукционе. Стартовая цена за лот 7,8 миллионов долларов.

Інше, свідок, Світ, Суспільство

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