Частная граница

Масштабная спец-операция на Закарпатье! Правоохранители обнаружили организованную преступную группу, которая промышляла контрабандой. Ее представители причастны также к незаконному отчуждения земли в ... приграничной зоне. Именно через этот участок и переправляли в Венгрию - наркотики и сигареты. Объемы - поражают. Поэтому задерживать банду спец-назначенцы отправились на бронированных машинах и вертолетов.

Спецоперация началась в шесть утра. В селе Бийгань. Здесь живут братья Горваты. Местные утверждают, именно они и приватизировали пятьдесят четыре гектара земли прямо на границе с Венгрией. Оказывается, один из мужчин - фермер, а другой - депутат сельсовета. Сейчас дом Атиллы Горвата, известного по прозвищу "Доки", окружен военными. Рядом стоят бронемашины.