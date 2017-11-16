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Частная граница

16 ноября 2017, 22:05
Частная граница

Масштабная спец-операция на Закарпатье! Правоохранители обнаружили организованную преступную группу, которая промышляла контрабандой. Ее представители причастны также к незаконному отчуждения земли в ... приграничной зоне. Именно через этот участок и переправляли в Венгрию - наркотики и сигареты. Объемы - поражают. Поэтому задерживать банду спец-назначенцы отправились на бронированных машинах и вертолетов.

Спецоперация началась в шесть утра. В селе Бийгань. Здесь живут братья Горваты. Местные утверждают, именно они и приватизировали пятьдесят четыре гектара земли прямо на границе с Венгрией. Оказывается, один из мужчин - фермер, а другой - депутат сельсовета. Сейчас дом Атиллы Горвата, известного по прозвищу "Доки", окружен военными. Рядом стоят бронемашины.

Аферы, Контрабанда, Политика, свідок, Служебные преступления

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