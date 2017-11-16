Сын против матери

У подъезда многоэтажки в центре Полтавы - сломана лавка и следы крови на металлическом заборчике. Именно сюда вечером упал с окна 17-иричний парень. Прохожие сразу прибежали к пострадавшему - он не двигался, но дышал.

Люди вызвали скорую помощь и полицию. Жители дома сразу узнала своего соседа. Он жил вместе с мамой, однако в квартире никто не открывал. А подъездом уже распространялся запах газа. Двери дома пришлось взламывать. Когда открыли, буквально на входе полицейские увидели хозяйку дома. Женщина была вся в крови и уже мертва. Эксперты насчитали на ее теле с десяток ножевых ранений.